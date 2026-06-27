Filadelfia.— El desenlace del Grupo L llega con la finalista 2018 y semifinalista 2022 contra las cuerdas: Croacia está obligada a vencer a Ghana.

El equipo de Modric suma tres puntos, un menos que las Black Stars y todo resultado que no sea una victoria le obligaría a cruzar los dedos para avanzar como uno de los mejores ocho terceros.

El combinado veterano de Zlato Dalic se inclinó contra Inglaterra (4-2) antes de vencer por la mínima a Panamá, unas actuaciones poco convincentes.

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El capitán de 40 años, pese a una buena temporada en el AC Milan, nota en sus rodillas el paso del tiempo y el peso de los años, habiendo sido sustituido en ambos encuentros. Aun así, es el más determinante en el campo.

Enfrente, un trabajado equipo dirigido por Carlos Queiroz que demostró contra Inglaterra (0-0) que sabe defender y resistir.

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Las Black Stars dieron muestra de esa concentración hasta el final, para vencer 1-0 a Panamá en los minutos finales.

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El combinado africano podrá contar contra los croatas con Thomas Partey. El mediocampista no disputó el partido contra Inglaterra, pero después de no haber logrado visado a Canadá, se perdió el segundo.

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