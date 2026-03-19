Cristina Bucsa dio el salto al Top 30 del ranking tras su éxito en el Mérida WTA 500

A principios de mes, la tenista española Cristina Bucsa culminó una semana histórica en el Mérida WTA 500, al conquistar su primer título individual de esta categoría Partió desde el puesto 63 del ranking y, sin preclasificación, la jugadora de 28 años encadenó victorias de alto calibre hasta imponerse en la final a la polaca Magdalena Frech, en un partido intenso de más de dos horas.

Este logro no sólo le otorgó su primer cetro en singles a nivel WTA 500, también le permitió dar un gran salto en el escalafón mundial.

Por eso, el triunfo en Mérida representa un antes y un después en la carrera de Bucsa, quien cumplió —e incluso superó con creces— uno de sus objetivos principales: Ingresar al Top 32 de cara a Roland Garros.

Después de ganar el torneo yucateco, la española escaló 32 posiciones, para ubicarse en el puesto 31 del ranking, que la acerca al grupo de las mejores del mundo y abre nuevas puertas en su trayectoria.

“[El impulso es] muchísimo, sobre todo en el ranking... [Cerca] del Top 30, y luego también a nivel personal. Estoy muy orgullosa de este título y también por todo el trabajo, todo el recorrido que estoy haciendo”, declaró la campeona, quien ya piensa en nuevos retos.

“Inicialmente, me había planteado estar en el Top 32 para Roland Garros, pero ahora lo he conseguido, y no sé, me tendré que plantear otro mañana o pasado”, manifestó la tenista nacida en Moldavia y afincada en Cantabria desde los tres años, quien mandó un mensaje de agradecimiento a la afición de Mérida, ciudad a la que ya le guarda un gran cariño.

“Muchísimas gracias por todo el apoyo, todo el cariño, por haberse quedado hasta los últimos partidos, hasta el final. Voy a volver el año que viene, claro que sí”, finalizó, emocionada.