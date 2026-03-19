Cristina Bucsa pone sus titulos del Mérida WTA 500 al mismo nivel de su medalla olímpica de París 2024

La tenista española Cristina Bucsa abrió marzo con uno de los fines de semana más memorables en su carrera, al conquistar el doblete en el Mérida WTA 500.

La jugadora de 28 años se adjudicó su primer título individual en la categoría 500, al imponerse en la final a la polaca Magdalena Frech por parciales de 6-1, 4-6 y 6-4. Horas después, completó la hazaña al ganar también el título de dobles junto a la china Xinyu Jiang, luego de derrotar a Isabelle Haverlag y Maia Lumsden por 6-4 y 6-1.

Tras lograr estas coronas en suelo yucateco, Bucsa las colocó al mismo nivel de prestigio que su medalla de bronce en dobles en los Juegos Olímpicos París 2024.

“Sí, junto a mi medalla de bronce. Es un gran título, mi primer WTA y va a estar junto a mi medalla en la habitación”, señaló la española. “Es como si fuera la misma sensación cuando conseguimos la de bronce. Ha sido algo espectacular, muy bonito, que también he podido compartir con toda la gente de Mérida”.

En el torneo mexicano, Bucsa no sólo estrenó su palmarés en singles a nivel 500, sino que desplegó un gran nivel de tenis al imponerse a grandes favoritas del torneo, incluida la italiana Jasmine Paolini, número siete del ranking WTA, a quien despachó en semifinales.

“Normalmente, hago individual y dobles, así que estoy acostumbrada a ese ritmo y a estos desafíos mentales y físicos. Detrás está todo el trabajo que mi papá me pone en la cancha, sobre todo mental y físico: Aguantar, aguantar, aguantar hasta que termine, y luego dar un poco más”, mencionó Cristina, quien recordó su título WTA en categoría 125 logrado en Francia.

“[Estoy] súper orgullosa de lo que he conseguido. Ya había ganado también en individual y dobles en otro torneo, pero de más bajo nivel, un 125 en Limoges y [ahora] ha sido un gran logro”, dijo.