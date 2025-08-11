Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han compartido su vida desde hace 10 años, por lo que el histórico futbolista decidió dar un gran paso en su relación, al proponerle matrimonio a la madre de sus cinco hijos, quien presumió su lujoso anillo en redes sociales.

La modelo española compartió una imagen en su Instagram en la que se observa el anillo que le entregó el "Bicho" para comprometerse de forma oficial. Dentro de la imagen, se aprecia la mano del futbolista y de Georgina junto a su diamante.

"Sí, quiero. En estas y en todas las vidas", escribió en su publicación la española.

Ambos no han dado mayor información sobre su compromiso, cómo sucedió o cosas de ese estilo, pero se espera que pronto compartan imágenes de ese momento. No obstante, podría ser que este material solamente se pueda ver en la serie de "Soy Georgina" en Netflix.

De momento, la publicación ya tiene más de seis millones de me gusta y rebasa los 160 mil comentarios. No cabe duda que esta noticia tomo desprevenidos a los seguidores de Cristiano Ronaldo, así como de la propia Georgina Rodríguez.

¿Desde qué año están juntos Cristiano Ronaldo y Georgina?

La pareja se conoció en 2016, cuando el "Comandante" acudió a una tienda Gucci, en la cual trabaja la española, y parece que ambos se enamoraron de inmediato. Bueno, así es como lo cuentan los dos.

En el documental de "Soy Georgina" ambos comparten sus versiones sobre cómo fue esa primera vez en la que se conocieron y cruzaron miradas.

"Desde ese momento (cuando se cruzaron fuera de la empresa de ropa donde ella trabajaba) se me quedó grabado en la cabeza y fue un momento de clic", confesó Cristiano.

Por su parte, la modelo española aseguró que su vida cambió desde que empezó a salir con el ídolo portugués.

"El día que conocí a Cristiano voy a trabajar. Llego a Gucci y, cuando salgo de la tienda, veo aparecer a un hombre muy guapo. Me detuve y comencé a sentir cosquillas en el estómago y dije: 'Pero oye, ¿qué me pasa?'", agregó.