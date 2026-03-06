Cristiano Ronaldo se aleja de México; su lesión es más grave de lo que se pensaba

La lesión que sufrió Cristiano Ronaldo es más compleja de lo que se esperaba, por lo que peligra su participación en el próximo partido amistoso que Portugal disputará contra la Selección Mexicana. De acuerdo a Jorge Jesús, estratega del Al-Nassr, la situación médica del astro portugués requerirá de un tratamiento en España.

“La lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos y viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores. Esperamos que regrese pronto y pueda ayudar al equipo”, aseveró el entrenador del balompié saudí.

El pasado 28 de febrero, durante el último encuentro entre Al-Nassr y Al-Fayha, Cristiano Ronaldo abandonó la cancha en el 81' por una molestia que —en ese momento— no encendió alarmas. En aquel entonces, el futbolista salió cojeando del partido, y posteriormente se confirmó que sufrió una lesión en el tendón de la corva.

De acuerdo al reporte médico, la rehabilitación de “CR7” podría extenderse. El técnico Jorge Jesús enfatizó en que el delantero necesitará “descanso y recuperación” para que regrese a las canchas de la Saudi Pro League, donde pelea por el título de goleo contra Julián Quiñones e Ivan Toney.

Si bien será cuestión de tiempo para saber si Cristiano Ronaldo estará en el partido amistoso contra la Selección Mexicana, existe una postura por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). En días anteriores, el comisionado Mikel Arriola aseguró que tiene confianza en que el futbolista jugará en el Estadio Azteca.

“Los imponderables son los imponderables, pero tenemos uno de los mejores atletas que ha dado el deporte en el mundo, que es Cristiano (Ronaldo). Y además de que es uno de los más grandes atletas, pues tiene un amor propio enorme”, sentenció Arriola.

Cristiano Ronaldo. FOTO: @cristiano

¿Cuándo será el partido de México contra Portugal?

En un recién inaugurado Estadio Azteca, rebautizado como Banorte, México y Portugal se enfrentarán en un partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Esto será el próximo sábado, 28 de marzo, a las siete de la noche (en tiempo del centro del país).

