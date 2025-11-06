Cristiano Ronaldo minimiza el Mundial 2026; asegura que no es su prioridad

Cristiano Ronaldo confesó que ganar el Mundial de 2026 no es su sueño y no le parece justo que el resultado de esta competición deba definir su carrera como jugador, explicó en la segunda parte de la entrevista con el presentador británico Piers Morgan.

Cuando está a punto de marcar los mil goles en su carrera, Cristiano aseguró que no piensa en ello y agregó: “Puede que sorprenda mi respuesta. Si me preguntas, ‘Cristiano ¿Es un sueño ganar el Mundial?’ No, no es mi sueño”, dijo el astro portugués de 40 años.

“Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del futbol. ¿Debería definirme a los 40 años ganar un título en seis o siete partidos? ¿Crees que eso es justo? No es justo”, replicó.

Cristiano Ronaldo, muy cerca de jugar en México por primera vez. FOTO: ESPECIAL

No obstante, afirmó que él y sus compañeros harán lo posible para que Portugal se proclame ganador de este título por primera vez.

“He ganado tres grandes títulos para Portugal. ¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de [Leo] Messi? Creo que dos. Son países acostumbrados a ganar grandes competiciones, nadie se sorprenderá si Brasil gana el Mundial”, reflexionó el delantero, quien opinó que si la selección lusa logra vencer “sorprendería al mundo”.

Para CR7, por supuesto que se ha ganado el derecho de ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, aunque no le preocupa ser el mejor de toda la historia.

En la entrevista también habló de personalidades como David Beckham, de quien dijo que para él fue una especie de figura paterna en el balompié.

