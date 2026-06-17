Houston.— Cristiano Ronaldo inicia su último intento por conquistar el único título que falta en su vitrina, al mando de una Portugal que debuta contra la ilusionada RD Congo, de vuelta a un Mundial después de medio siglo.

El Comandante, jugador con más partidos, máximo goleador de la selección portuguesa y cinco veces Balón de Oro, llega a su sexta Copa del Mundo en paralelo con Lionel Messi. Pero el “10” de la Albiceleste ya la ganó en 2022.

A sus 41 años, los reflectores sobre el otrora ídolo del Real Madrid y Manchester United continúan sobre su figura. Y también las críticas. Su arribo a la Liga saudí con el Al-Nassr en 2023 desencadenó críticas, ante su lucrativa promoción de Arabia Saudita a lo que se sumó la visita al presidente estadounidense Donald Trump.

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Además, el Bicho ha salido al frente de quienes han cuestionado su estado físico.

“Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?”, le respondió a un reportero el luso. Se le cuestionó que no anotara en los duelos de preparación contra Chile y Nigeria, donde falló varias claras.

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Por su parte, el entrenador de la República Democrática del Congo, Sebastian Desabre, dijo previo al juego, que su equipo está ilusionado y sin miedo para enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a quien esperan neutralizar de manera colectiva.

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“Miedo como tal, no hay. Queremos desplegar un buen futbol, hemos estudiado al rival, que cuenta con fases de posesión muy prolongadas y nivel táctico importante, que puede ponernos en problemas en fases ofensivas y en eso nos hemos concentrado”, aseguró el debutante estratega.

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