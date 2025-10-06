Cristiano Ronaldo: el portugués revela su rutina para mantener su cuerpo a un gran nivel físico a sus 40 años

Pocos futbolistas en la historia han empeñado tanta dedicación y esfuerzo a mantener su cuerpo en el mejor estado físico posible como sí lo ha hecho Cristiano Ronaldo en sus poco más de 23 años como futbolista profesional.

El astro del futbol portugués ha formado parte de la elite del futbol mundial por casi dos décadas y hoy sigue dando muestras de su talento en Arabia Saudita. ¿El secreto para jugar a gran nivel con 40 años? Dieta y ejercicio. Cristiano siempre ha tenido claro que una buena condición física le permite competir al máximo nivel.

3 wins in 3 games. We want more! 💪🔥 pic.twitter.com/ibx6impQVG — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 20, 2025

La potencia y sobre todo la resistencia que muestra su cuerpo a su edad no es casualidad. Ronaldo vive bajo un estricto régimen de entrenamiento, así como alimenticio. Incluso antes de entrenar en el gimnasio, en donde pasa gran parte del tiempo, el futbolista tiene todo un ritual cardiovascular para preparar su cuerpo ante el esfuerzo que está por realizar. Es decir, Cristiano se prepara para su preparación previa a salir a la cancha.

Lee también Chucho Ramírez elogia a Gilberto Mora y considera que México es favorito ante Chile en el Mundial Sub-20

En su entrenamiento cardiovascular, el Bicho incluye trabajo de remo, ejercicios en cinta o simplemente salir a correr. “Varío mis rutinas para no aburrirme y asegurarme de trabajar todas las partes del cuerpo”, mencionó en charla con la revista Goal. Cuando su cuerpo ya está listo para el esfuerzo que exige su rutina, Cristiano comienza:

Sprints, ejercicios de explosión y movimientos que simulan las situaciones reales que vive el delantero en un partido real. Esto ayuda a mantener una velocidad y sobre todo mantener alerta sus reflejos, así como su capacidad de reacción. Además, el fortalecimiento del abdomen es clave en su rutina. Para el delantero no hay excusas.

“Puedes hacer abdominales en tu habitación al despertar o antes de dormir. Si te acostumbras a una rutina, se convierte en un hábito”, apunta. “No sirve de nada tener el coche más bonito si no le pones la gasolina adecuada”, ha mencionado en otras charlas.

La preparación de uno de los físicos más imponentes que el balompié haya visto en su historia no termina ahí. Lo que Cristiano Ronaldo come es importantísimo para lograr los resultados que el mundo entero conoce. Seis comidas al día son las que tiene el atacante luso. En su dieta destacan pescados como el pez espada, la lubina y la dorada. Uno de sus platillos favoritos proviene precisamente de su natal Portugal. El bacalhau à Brás es una mezcla de bacalao, cebolla, patatas y huevo que el portugués disfruta.

Lee también Pumas no pierde la esperanza de clasificar a Liguilla a pesar de la derrota con Chivas

Otras de las normas alimenticias de Cristiano Ronaldo es procurar la carne magra, es decir, que no contenga altas cantidades de grasa. Los congelados no son parte de su dieta, siempre procura comer productos frescos y naturales. En su dieta también incluye queso, jamón, yogur bajo en grasa, frutas y tostadas de aguacate. “Comer regularmente es clave. Si entrenas duro, debes mantener altos los niveles de energía”, asegura.

Por último, pero no menos importante, la hidratación en el futbolista es clave. Cristiano Ronaldo evita a toda costa las bebidas azucaradas o con alcohol; el agua es vital en el éxito que ha logrado en su carrera. Pero ¿cuándo descansa Cristiano Ronaldo? Pues lo hace y en gran medida. El portugués procura tomar hasta cinco siestas al día de 90 minutos, lo que le permite estar en constante recuperación.