Cowboys y Chiefs protagonizaron el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL

Roger Goodell, comisionado de la NFL anunció este miércoles que la victoria de Dallas Cowboys por 31-28 sobre Kansas City Chiefs el Día de Acción de Gracias rompió el récord como el partido de temporada regular más visto en la historia con 57,23 millones de espectadores.

"El Día de Acción de Gracias y el fútbol americano de la NFL se han convertido en sinónimos. Estamos agradecidos con nuestros equipos y socios de transmisión por estos increíbles partidos y nos sentimos honrados y listos para formar parte de la tradición navideña de tantas familias", dijo el comisionado en un comunicado.

Los 57,2 millones de espectadores que vieron el Dallas-Kansas City superaron la marca de audiencia de 42,1 millones que pertenecía desde 2022 al choque entre Giants y Cowboys.

La combinación de que ambos equipos cuentan con dos de los mejores 'quarterbacks' de la NFL en Dak Prescott, por Cowboys, y Patrick Mahomes, Chiefs, sumado a la popularidad de Dallas como 'el equipo de América', y Kansas City, como la franquicia dominante de la reciente década, contribuyó a lograr estos números.

La jornada del Día de Acción de Gracias del pasado jueves incluyó tres partidos, además del Cowboys-Chiefs, los Green Bay Packers se impusieron por 24-31 a Detroit Lions y Cincinnati Bengals derrotaron por 14-32.

Según datos de la NFL, estos tres juegos alcanzaron una audiencia promedio de 44,7 millones de espectadores, el más alto registrado para esta tradicional jornada.

Esta cifra superó el récord anterior de 34,5 millones del año pasado y significó el cuarto año consecutivo en que la NFL establece una marca de audiencia para esta fecha.

El juego entre Packers y Lions tuvo una media de audiencia de 47,7 millones y el de Bengals y Ravens atrajo a 28,4 millones.

Estos datos confirman los números que tiene la liga respecto a que la NFL cuenta con el contenido más seguido de todos los deportes y el entretenimiento en Estados Unidos.