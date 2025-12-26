Copa Africana: Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, pierde ante Egipto con gol de Mohamed Salah

A pesar de la ventaja numérica, Sudáfrica no fue capaz de imponerse a Egipto y se llevó una derrota (1-0) más que dolorosa en la Copa Africana de Naciones.

Los Bafana Bafana no supieron aprovechar que todo el segundo tiempo jugaron con hombre de más, tras la expulsión de Mohamed Hany por doble tarjeta amarilla, y dejaron escapar tres valiosos puntos en la segunda jornada del torneo.

Con solitaria anotación de Mohamed Salah, desde los once pasos, los sudafricanos cayeron ante los Faraones en el estadio Adrar de Agadir.

En un intenso y ríspido encuentro, los egipcios salieron avantes y sumaron de a tres y se clasificaron a los octavos de final.

Antes de que terminara la primera parte, sucedió el clímax de duelo. Khuliso Mudau cometió una falta sobre el histórico jugador del Liverpool.

La acción tuvo que ser revisada en el VAR y el árbitro central señaló la penal máxima, a favor de Egipto, que el propio Mohamed Salah convirtió. Ya suma dos anotaciones en esta edición de la Copa Africana de Naciones.

Minuetos más tarde, Mohamed Hany recibió su segunda tarjeta amarrilla y el silbante le mostró la cartulina roja, por lo que se tuvo que retirar a las regaderas antes de tiempo.

El equipo de Hugo Broos se esforzó para quedarse con la victoria, se adueñó del balón y fue el que más peligro generó en la portería rival; tuvo el triple de remates totales, pero el gol del empate no cayó.

Así se vivió el segundo tiempo, con una Sudáfrica echada para adelante y con un Egipto aguantando los embates.

Para fortuna de los Faraones, el marcador no se movió y se quedaron con el triunfo y las tres unidades para instalarse entres los 16 mejores del certamen, aunque todavía necesitan definir si permanecerán en el primer lugar del Grupo B.

Ahora, los egipcios medirán fuerzas con Angola que llegará con la obligación de ganar, si no desea quedar eliminada en la Fase de Grupos.

Por su parte, Sudáfrica cerrará jugando contra Zimbabue en la última jornada, con la ventaja de tener tres puntos ya sumados, lo que le permitiría, incluso, clasificar a octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros lugares.

Mientras tanto, México sigue al pendiente de lo que hagan los Bafana Bafana en la Copa Africana de Naciones. Ya espera con ansias enfrentarlos en la Copa del Mundo de 2026.