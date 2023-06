Contento Rafa Márquez con el trabajo del Barcelona B, pese a derrota

El mexicano Rafa Márquez, entrenador del Barça Atletic, defendió que, a pesar de caer en las eliminatorias por el ascenso a Segunda División contra el Real Madrid Castilla (3-0 tras el 4-2 de la ida), su temporada “ha sido bastante buena”, ya que al inicio de esta campaña “nadie daba un duro” por ellos.

El miniClásico, que enfrentó a los filiales de Real Madrid y Barcelona, clasificó al conjunto que dirige Raúl González para la final de ascenso a la Segunda División española, en la que se enfrentará al Eldense, pese a lo cual, Rafa Márquez se mostró satisfecho con la actuación de su equipo

“Estoy muy orgulloso de ellos. Las expectativas al inicio de esta temporada eran muy bajas, nadie daba un duro por nosotros con un equipo joven en una categoría muy difícil. Haber hecho lo que hemos hecho significa que ha sido una temporada bastante buena”, dijo en rueda de prensa.

“Del arbitraje no tengo que decir nada. Es lo que hay y hay que respetar las decisiones del árbitro”, aseguró sobre el penalti pitado por mano a favor del Castilla en el tiempo añadido.

“No encontrábamos esa profundidad. No aprovechamos las ventajas que teníamos y volvíamos a jugar hacia atrás. Nos costó y el Castilla, con un desgaste bueno, lo hizo bueno. Ajustamos en la segunda parte y tuvimos oportunidades que no pudimos concretar. Luego, ese error al final que nos cuesta la eliminación”, analizó sobre el encuentro.

Un Rafa Márquez que analizó su primera temporada en el cargo de entrenador del Barça Atletic y que espera seguir, al menos, una campaña más en el cargo.

“Yo soy muy exigente con mi trabajo e intento dar siempre lo mejor. La evolución ha sido bastante buena para llegar hasta estas instancias. Vuelvo a decir, nadie pensaba que podíamos llegar hasta aquí y tenemos que estar orgullosos del trabajo y volver la próxima temporada”, aseguró.

“Mi sensación es que esto me apasiona, me gusta y me tiene muy contento de poder estar en la cancha y transmitir mi experiencia a los chicos. Tengo contrato de uno más uno y creo que ambas partes estamos contentos con el trabajo; por mi parte intentaré seguir un año más y después ya veremos lo que sucede”, completó.