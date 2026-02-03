Concachampions: Olimpia vs América EN VIVO - Primera Ronda

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entra en acción este martes con un duelo cargado de tradición y exigencia: Deportivo Olimpia vs Club América, desde el Estadio Nacional en Tegucigalpa.

Luego de sumar su primer triunfo en la Liga MX, la escuadra de André Jardine regresa a la actividad con la misión de seguir por el buen camino pese a despedirse de Álvaro Fidalgo.

El cuadro hondureño, reciente campeón de su liga local y líder del torneo con una racha invicta, llega con ilusión y fortaleza de casa para intentar golpear primero en una eliminatoria que suele definirse por detalles y por la administración del desgaste en una serie de 180 minutos.

