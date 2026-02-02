Concachampions: Horarios y canales para ver EN VIVO a los equipos de la Liga MX

Más Información
Este martes arrancan las acciones para los equipos de la Liga MX en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde buscarán seguir con la jerarquía sobre el resto de los clubes de esta misma confederación.
Un total de cinco equipos mexicanos tendrán actividad durante este torneo: América, Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres. Cada uno de estos equipos aspira al título, el cual los colocaría en el Mundial de Clubes de la FIFA en 2029, así como para la Copa Intercontinental.
Tigres arranca las actividades de los mexicanos frente al Forge de Canadá. Los felinos disputarían este encuentro con una temperatura de -15 grados, factor del que podrían sacar provecho los locales.
Una vez finalizado el encuentro de los felinos, el Olimpia de Honduras recibe en su cancha al América. Para cerrar la actividad de mexicanos en martes, el San Diego FC (sin Hirving Chucky Lozano) se medirá ante los Pumas de la UNAM.
Para el miércoles tenemos el debut de los dos clubes restantes. El Xelajú de Guatemala le hace los honores a los Rayados de Monterrey en el Estadio Mario Composeco.
Después del encuentro entre el club guatemalteco y los regiomontanos, el Vancouver FC se mide ante el Cruz Azul, actual monarca de la competencia.
Horarios y canales para ver EN VIVO a los equipos de la Liga MX en la Concachampions
Martes 3 de febrero
Forge vs Tigres
- Horario: 18:00 horas
- Transmisión: FOX One y FOX
Olimpia vs América
- Horario: 20:00 horas
- Transmisión: FOX One y FOX
San Diego FC vs Pumas
- Horario: 22:00 horas
- Transmisión: FOX One y FOX
Miércoles 4 de febrero
Xelajú vs Monterrey
- Horario: 19:00 horas
- Transmisión: FOX One y FOX
Vancouver FC vs Cruz Azul
- Horario: 21:00 horas
- Transmisión: FOX One y FOX
