La Selección Mexicana Femenil debuta este sábado ante San Vicente y las Granadinas en el inicio del Campeonato Concacaf W 2026, que reparte cuatro boletos directos a la Copa Mundial de Brasil 2027 y dos a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El partido se llevará a cabo en Kingstown, la capital de San Vicente y las Granadinas, y en el Tri buscan empezar su camino con el pie derecho para poner fin a una larga sequía de presencias en la élite mundial.

En su último partido, México Femenil venció 2-0 a su símil de Nueva Zelanda. A continuación, les dejamos la información para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER MÉXICO VS SAN VICENTE?

Hora: 17:00 horas

Estadio: Arnos Vale Sporting Complex (San Vicente y las Granadinas)

Transmisión: ESPN y Disney+

