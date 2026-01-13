Comentarista de Televisa explota contra Katia Itzel García y la posibilidad de verla en la Copa del Mundo: "No es muy buena"

Katia Itzel García, árbitra mexicana con gafete de FIFA, recibió hace unos días un reconocimiento por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), que la colocó dentro de las diez mejores árbitras del mundo.

El trabajo de la egresada de la UNAM, quien en los últimos meses sumó una gran experiencia a nivel internacional, fue destacado por la Federación Mexicana de Futbol, que la presentó como una de las grandes opciones para representar al país en la Copa del Mundo de 2026.

La posibilidad de ver a García en el torneo de FIFA, y quien ya brilló en los Juegos Olímpicos de París 2024, generó un fuerte debate en uno de los programas estelares de TUDN, donde se puso en duda su lugar en la justa.

Marco Cancino, conductor y narrador de Televisa, fue la voz que opinó sobre el trabajo de la silbante en la Liga MX. Señaló que no ha sido el mejor y que su posible presencia en el Mundial se debe más a un tema de género que a sus condiciones.

El comunicador agregó que en la Liga MX hay árbitros que merecen la oportunidad y que han dirigido partidos más complicados.

"Me parece una condición de género por la que la están llevando y es totalmente equivocado. Buscan llevar a una mujer; para mí se trata de llevar a los mejores. Tiene que ser un tema de calidad y capacidad. Katia Itzel, en partidos no complicados en México, se ha equivocado. Su trabajo no es muy bueno y hay otros mejores", mencionó.

Las palabras tuvieron respuesta de David Faitelson, quien aseguró que la opinión fue machista y sentenció que el arbitraje mexicano no vive su mejor momento.