Chicharito Hernández inicia una nueva etapa fuera del futbol y se dedica a promocionar autos

Javier "Chicharito" Hernández terminó el Apertura 2025 de la Liga MX de la peor manera posible, al fallar un penalti que significó la eliminación de Chivas y, poco tiempo después, el final de su etapa con el equipo rojiblanco.

Hernández, quien mostró poco en su vuelta a México y salió abucheado de su último juego, se alejó de las redes sociales tras lo ocurrido. Estas plataformas marcaron su regreso en los primeros días de enero de 2026.

La aparición del exjugador del Real Madrid generó de inmediato expectativa entre sus seguidores, al verlo pasar de las canchas a la promoción de autos mediante sus cuentas personales.

Chicharito, quien espera una oferta para continuar su carrera como futbolista, disfruta de una etapa de descanso que aprovechó para promocionar una Cybertruck, la camioneta eléctrica de Tesla.

En un video, el también exfutbolista de la Selección Mexicana compartió algunas características del vehículo que se volvió viral. Habló de la potencia y el espacio que ofrece a los usuarios y aclaró que el auto que conducía no era suyo.

En otra parte, Hernández se tomó el tiempo para destacar las cualidades interiores, como la pantalla. Cada comentario tuvo un toque de humor que provocó reacciones positivas entre sus seguidores.