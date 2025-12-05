Claudio Suárez sobre el grupo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “Corrió con mucha suerte”

La Selección Mexicana ya conoce a dos de sus tres rivales para la Copa del Mundo de 2026: Sudáfrica y Corea del Sur.

Sin embargo, al Tricolor todavía le falta por conocer a su tercer oponente, aunque ya sabe que será Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte.

Dichas selecciones, disputarán el Repechaje de la UEFA (Europa), en marzo, para determinar al último integrante del Grupo A.

Para el histórico Claudio Suárez, la diosa Fortuna le sonrió a México en el Sorteo del Mundial porque considera que forma parte de un sector nada complicado.

“A México, le tocó un grupo accesible [con] Sudáfrica, luego Corea y, después, esperar otra selección de Europa: Dinamarca, Irlanda, Macedonia o Chequia. Yo creo que México corrió con mucha suerte”, declaró en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El Emperador considera que la Selección Mexicana tiene un camino sencillo para clasificar a los dieciseisavos de final, aunque dejó en claro que será esencial que asegure la cima del Sector A para seguir jugando en el estadio Banorte.

“Yo creo que es un grupo accesible para pasar a la siguiente ronda, [pero] lo importante es que quede en primer lugar para no salir de la Ciudad de México”, puntualizó el ex defensa central.

Claudio Suárez también compartió su opinión sobre el rival del Tricolor en la inauguración del Mundial 2026 y sentenció que, a pesar de que ya se vieron las caras hace 15 años, no será lo mismo.

“[Es bueno] iniciar con Sudáfrica porque ya la enfrentaron justo en Sudáfrica 2010, en la misma fecha y con Javier Aguirre, pero [esta vez] es muy diferente”, manifestó el Emperador.

Cabe resaltar que, hace algunas semanas, el tres veces mundialista (Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Alemania 2006) había declarado a este diario que le gustaría que la Selección Mexicana de Javier Aguirre “aproveche que está en casa y que haga historia”.