“Chucky” Lozano quiere volver a la Selección Mexicana; “Espero ser convocado”, acepta

Hace un año y un mes que Hirving Lozano no se pone la camiseta de la Selección Mexicana.

Desde aquella final de la Nations League de 2024, donde el Tricolor cayó 2-0 ante Estados Unidos, el Chucky no ha vuelto a ser llamado, y espera que ahora, con lo que haga en el San Diego FC de la MLS de Estados Unidos, Javier Aguirre lo convoque.

“La MLS me va a ayudar a regresar a mi mejor versión y espero ser convocado a la Selección”, dijo el delantero surgido del Pachuca.

Quedar fuera de la Copa América 2024 y hasta del Final Four de la Nations League 2025, lo tiene inquieto “la lesión que tuve antes del Final Four me tocó en verdad, tenía mucha ilusión por ser llamado, pero llegó en un mal momento”, lamentó.

Está seguro de que tiene los méritos para volver a ser tomado en cuenta por el Vasco, “las estadísticas hablan por sí solas. En cinco juegos que tengo en el San Diego llevo cuatro asistencias [además de un gol] y cada vez me siento muy bien en el equipo, una nueva franquicia en donde tengo una gran responsabilidad. Queremos que este equipo brille y eso hará que seamos llamados a nuestras respectivas selecciones”, aseguró.

Con Javier Aguirre no tiene mucha comunicación, “me llamó cuando estuve lesionado y nada más, pero con lo que haga en la cancha, seguro regresaré. Siempre ha sido un gran orgullo ir a la Selección, y la verdad es que la veo muy bien, con este triunfo [en la Nations League] se ha recuperado confianza”.