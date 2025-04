Hugo Sánchez, sin emoción por el Mundial 2026: “No hay tanta ilusión como en otros mundiales”

A poco más de un año de que comience la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, el ambiente no parece ser el esperado… Al menos, para Hugo Sánchez.

Durante su homenaje en el Sports Summit Latam 2025, el exjugador del Real Madrid y de la Selección Mexicana reconoció que no percibe el mismo entusiasmo que se vivió en ediciones pasadas cuando el país fue sede.

“No, tristemente no. Hay entusiasmo, hay ilusión, hay esperanza, pero podemos decirlo que es un tanto como asistir a una aventura. Pero no hay tanta ilusión como ha habido en otros mundiales donde teníamos algo más de calidad, teníamos algo más de talento y había algo más de seriedad”, expresó el pentapichichi durante el homenaje que recibió en el evento.

Para Hugo, uno de los factores clave de esta aparente indiferencia tiene que ver con el bajo rendimiento del Tricolor en los últimos años. El combinado nacional no ha logrado consolidarse, ni generar un proyecto competitivo que ilusione de verdad a la afición.

⚽️ Hugo Sánchez recibe un homenaje por su trayectoria deportiva durante el Sports Summit Latam 2025.



🦶 Recibió unos pies de oro creados por el escultor italiano Dante Mortet. pic.twitter.com/Z4qEOdox5Q — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 25, 2025

“Ahora la Selección no está preparada como hemos estado en otras ocasiones y no se diga la del 86. Siento que los mejores tiempos de calidad, talento en el fútbol dentro de la selección es del 86 al 94. No se diga, del 93. Ahí mostramos que México estaba en los niveles muy altos y estábamos cerca de las grandes potencias”.

Aunque no oculta su decepción, Hugo asegura que seguirá apoyando a la Selección, aunque lo haga sin la misma ilusión de antes.

“Ya no tengo tanta ilusión. No tengo tanta ilusión, pero seguiré apoyando a mi país en ese aspecto deportivo”.

Por otro lado, Sánchez también aprovechó para recordar su breve proceso como entrenador del Tri en 2008 y dejó claro que, de haber recibido el respaldo total de los directivos, México ya habría levantado una Copa del Mundo.

“Yo estuve con toda la ilusión del mundo en su momento para el 2010 que no tuve el apoyo que necesitaba y para mí hubiera sido un gusto que me hubieran apoyado como lo solicité de estar en tres etapas mundialistas, que era el de Sudáfrica 2010, en Brasil en el 2014 y en Rusia en el 2018. Ahí es donde sí me comprometí a que saliera campeón del mundo”.