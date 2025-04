Hirving “Chucky” Lozano prefiere ir a la Copa Oro sobre el Mundial de Clubes

Se acerca el verano y con eso también el tiempo de tomar decisiones. Hirving “Chucky” Lozano deberá decidir.

En el verano, el delantero del San Diego FC de la Major League Soccer, aspira a ser llamado por la Selección Mexicana que participará en la Copa Oro.

Pero si no le alcanza para eso no ve con malos ojos el reforzar a sus queridos Tuzos del Pachuca, su alma mater, en el Mundial de Clubes.

Así que si le dan a elegir… “Si me dan la oportunidad, prefiero ir a la Copa Oro, saben que a mí me encanta estar con la Selección Mexicana y espero que me tomen en cuenta, aunque para eso primero tengo que estar bien con mi equipo”.

En la Copa Oro, que se desarrollará como es costumbre en los Estados Unidos del 14 de junio al 6 de julio, el Tricolor al mando de Javier Aguirre compartirá grupo, el A, con Costa Rica, Surinam y República Dominicana.

AL MUNDIAL DE CLUBES

Pero en caso de que el “Vasco”, Javier Aguirre, técnico nacional, no llame a Hirving Lozano a la Copa Oro, no le sabría mal reforzar al Pachuca en el Mundial de Clubes.

Los Tuzos, club de donde salió el “Chucky”, jugará en este torneo en el Grupo H, donde tendrá como rivales nada menos que al Real Madrid, Al-Hilal y Salzburgo.

“Si se puede ir al Mundial de Clubes, adelante. No lo veo nada mal”, dijo el delantero mexicano.

La competición que también se jugará en Estados Unidos, se desarrollará del 15 de junio al 15 de julio, “pero antes que nada deben de hablar con mi equipo (el San Diego FC), a ellos me debo y estaremos jugando varios partidos en esos tiempos”.

