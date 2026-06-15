La polémica entre Televisa y TV Azteca volvió a prenderse. En días pasados TUDN lanzó una burla hacia Martinoli y compañía por que ellos realizan las transmisiones del Mundial desde el estadio, cosa que los de Azteca, no.

"Hay muchas formas de narrar un partido. Una de ellas es desde el estadio. Saludos desde Dallas”, publicaron y mostraron al equipo conformado por David Faitelson, Andrés Vaca y Rafael Puente.

Esto se tomó como una evidente burla, ya que varios juegos de la Copa del Mundo, TV Azteca los transmite desde el estudio.

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Pues ahora, su narrador estrella, Christian Martinoli, respondió a los ataques de TUDN con un contundente mensaje en la reciente emisión de su programa 'Los Protagonistas'.

"Hola, soy Christian Martinoli, me dedico a narrar desde el baño y desde ahí, desde el baño, orino a todos”, comentó en su presentación en la edición de 'Noche de chistoretes'.

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Este martes 16 de junio,Azteca Deportes transmitirá el partido entre las selecciones de Argentina y Argelia, que se jugará en el Estadio de Kansas a las 7:00 de la noche, tiempo de la Ciudad de México.