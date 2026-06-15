A Virgil van Dijk no le gustan, muchos hinchas han empezado a abuchearlas y para numerosos analistas son dañinas para el espectáculo en el Mundial: las pausas para hidratación, a mitad de cada uno de los periodos, están siendo uno de los momentos más comentados en este arranque del torneo norteamericano.

En total, esas pausas duran seis minutos en el cómputo del partido, en principio para ayudar a los jugadores en un torneo donde muchos partidos se juegan con elevadas temperaturas, pero muchos ven también un interés principalmente comercial porque las televisiones aprovechan para emitir anuncios publicitarios.

"Las pausas de hidratación resultan un poco curiosas", dijo Van Dijk, capitán de Países Bajos, después de empatar 2-2 con Japón el domingo en Dallas, en un estadio con aire acondicionado.

Lee también Brian Gutiérrez en el radar de un gigante de Francia para llegar tras la Copa del Mundo

"Estaba viendo casi todos los partidos hasta hoy y cada vez que se produce un corte comercial es un poco... Bueno, no es algo que me guste y creo que para los espectadores neutrales que estén mirando la televisión tampoco es algo agradable", añadió.

También el domingo, los espectadores del triunfo sueco 5-1 sobre Túnez en Monterrey (México) dejaron claro su malestar al abuchear sonoramente cuando llegó la pausa por hidratación en la primera parte.

[Publicidad]

Igualmente, los hinchas abuchearon esa pausa el lunes en el partido entre España y Cabo Verde, en el estadio de Atlanta, un recinto ultramoderno equipado de aire acondicionado.

Las pausas programadas para beber son un elemento normalmente ajeno al fútbol y duran tres minutos cada una, aproximadamente a mitad de cada periodo.

Lee también Vozinha, el héroe inesperado de 40 años y nueva sensación viral de Cabo Verde

[Publicidad]

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) afirma que están diseñadas para proteger la salud de los jugadores y que van a tener lugar en todos los partidos del Mundial, sin importar dónde se juegue ni qué tiempo haga.

Ello hizo por ejemplo que se detuviera el partido para esa pausa en el Países Bajos-Japón del domingo a pesar de que el partido se disputaba en unas condiciones cómodas de temperatura, controlada bajo techo.