Chivas vs Tijuana: Horario y canales para ver la Jornada 17 del Clausura 2026; HOY, sábado 25 de abril

Este sábado, ante los Xolos de Tijuana, las Chivas del estratega Gabriel Milito cerrarán la fase regular del torneo Clausura 2026.

Los rojiblancos llegarán a la Jornada 17 como líderes de la tabla general. Sin embargo, no pueden bajar la guardia porque —si se les escapa la victoria— Pumas podría apropiarse del primer lugar, siempre y cuando los auriazules derroten a Pachuca.

Mientras que Chivas ya tiene asegurado su boleto a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano, Tijuana vive en la incertidumbre. Si desea avanzar a la Liguilla del torneo, la escuadra fronteriza deberá ganarle al “Rebaño Sagrado” y esperar una combinación de resultados.

Asimismo, ésta sería la última vez en el torneo que Gabriel Milito cuente con plantel completo, ya que se espera la baja de al menos cinco jugadores que serán convocados para la concentración de la Selección Mexicana, rumbo al Mundial de 2026.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido, correspondiente a la última fecha de la fase regular.

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Armando González en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 con Chivas - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026?

Sábado, 25 de abril

Chivas vs Tijuana | 19:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.

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