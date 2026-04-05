Las Chivas y los Pumas protagonizan un partidazo sobre la cancha del estadio Akron, que será una auténtica caldera.

Los rojiblancos y los auriazules miden fuerzas en un duelo que tiene mucho sabor a Liguilla; ambos serán protagonistas en la lucha por el título del futbol mexicano.

El Rebaño recibe a los felinos en un encuentro bastante atractivo que promete tener espectáculo y que será un aperitivo para lo que se vivirá en la Fiesta Grande de la Liga MX.

La escuadra de Gabriel Milito se encuentra el primer lugar de la clasificación general con 30 puntos; cuenta con la mejor ofensiva con 25 goles anotados y la segunda mejor defensiva con 11 recibidos.

Por su parte, la de Efraín Juárez ocupa la quinta posición con 23 unidades; tiene el tercer mejor ataque con 21 tantos convertidos y la tercera mejor defensiva con 12 permitidos.

Lee también Gabriel Pereyra aplaude regreso del Atlante a Liga MX porque es “el equipo del pueblo”

Este encuentro es de suma importancia para ambas instituciones porque, a pesar de que no es considerado un clásico, la rivalidad entre ambos ha crecido demasiado en las últimas décadas.

El partido entre Chivas y Pumas comenzará en punto de las 20:07 horas y será transmitido, de manera exclusiva, a través de la plataforma de streaming, Amazon Prime Video.

¿Quién tiene la plantilla más costosa entra Chivas y Pumas?

De acuerdo con Transfermarkt, el valor de la plantilla de las Chivas es de 98.67 millones de dólares.

El Rebaño ocupa la segunda posición en la lista de los planteles más caros del futbol mexicano en la actualidad.

Lee también Guillermo Ochoa apunta a hacer historia como uno de los más veteranos del Mundial 2026

Por su parte, la plantilla de los Pumas tiene un valor total de 60.06 millones de dólares, es decir, 38.61 menos que la del conjunto rojiblanco.

El plantel del equipo auriazul se ubica en el séptimo peldaño de la lista de los más costosos de la Liga MX; por delante, tiene el del Monterrey, de los Tigres, del Cruz Azul, del Toluca, de las Chivas y del América.

¿Cuáles son los cinco futbolistas más caros de Chivas y Pumas?

Por parte de las Chivas, estos son los cinco jugadores más valiosos, actualmente; sus costos son en millones de dólares.

Lee también Ranking mundial coloca a Hugo Sánchez fuera de la élite de los delanteros

Armando González | 17.28

Robert Alvarado, Efraín Álvarez Bryan González y Raúl Rangel | 6.91

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez | 6.34

José Castillo | 4.61

Luis Romo | 4.03

Mientras que, de los Pumas, estos son los cinco futbolistas con mayor valor, en la actualidad; sus preciso también son en millones de dólares.

Pedro Vite | 6.34

Adalberto Carrasquilla | 4.61

Nathan Silva | 4.38

Robert Morales y César Garza | 4.03

Juninho Vieira, Jordan Carrillo y Pablo Bennevendo | 3.46

Para dimensionar el alto costo en el que está tasado Armando “Hormiga” González de las Chivas, basta con analizar que los tres jugadores más caros de los Pumas, juntos, apenas superarán su valor.