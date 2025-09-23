Chivas vs Necaxa - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

Esta noche las Chivas reciben al Necaxa en el estadio Akron por la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el objetivo de sumar tres puntos vitales en sus aspiraciones para acercarse a los puestos de clasificación vía Play-In.

El partido, estará marcado por el morbo del regreso del entrenador argentino Fernando Gago a Guadalajara, luego de su polémica salida al Boca Juniors.

Lee también Chicharito Hernández se lesiona y no jugará con Chivas por novena ocasión

El equipo rojiblanco marcha en la posición 13 con ocho puntos y según Gabriel Milito, "ya no tienen crédito" y empezarán a jugar finales de cara al fin de la temporada regular.

Por su parte, los Rayos están un escalón por encima de los rojiblancos.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

Lee también El 'Chucky' Lozano reveló el origen de su apodo y cuál fue su primer gasto como futbolista

CHIVAS VS NECAXA: MINUTO A MINUTO