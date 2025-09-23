Más Información

Chivas vs Necaxa - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

Javier Mascherano felicita a Dembélé por el Balón de Oro:"Se notaba que era un jugador diferente"

Diego Reyes confesó su pasado "fiestero": "Tomé decisiones que no eran del todo buenas"

Javier Assad y la lista de sueños por cumplir; el pitcher mexicano se ve en el Clásico Mundial

Puebla vs Pachuca - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

Esta noche las Chivas reciben al Necaxa en el estadio Akron por la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el objetivo de sumar tres puntos vitales en sus aspiraciones para acercarse a los puestos de clasificación vía Play-In.

El partido, estará marcado por el morbo del regreso del entrenador argentino Fernando Gago a Guadalajara, luego de su polémica salida al Boca Juniors.

El equipo rojiblanco marcha en la posición 13 con ocho puntos y según Gabriel Milito, "ya no tienen crédito" y empezarán a jugar finales de cara al fin de la temporada regular.

Por su parte, los Rayos están un escalón por encima de los rojiblancos.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

CHIVAS VS NECAXA: MINUTO A MINUTO

