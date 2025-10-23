Chivas es víctima de los MEMES tras caer ante el Querétaro

Chivas enfrentó al Querétaro en media semana en el duelo de la Jornada 14 del Apertura 2025, donde llegaban con toda la intención de sumar su quinto triunfo de forma consecutiva, pero se terminaron llevando un gran revés.

Los Gallos Blancos aprovecharon su localía frente el Rebaño Sagrado para sacar una victoria de oro en el Estadio Corregidora. Estos tres puntos fueron vitales para poder ascender un par de puestos en la clasificación, colocándose, de momento, en el puesto 14.

Por su parte, los rojiblancos desaprovecharon la gran oportunidad de meterse a los puestos de liguilla directa, ya que la derrota de Pachuca y el empate de Xolos les abrió la puerta a meterse como sextos en caso de ganar, pero se quedaron con las ganas.

Ali Ávila se encargó de aprovechar un horroroso error por parte de Fernando González, quien regaló el balón a los casi dos minutos de juego, por lo que Querétaro agarró mal parada a la defensa y clavaron el único tanto de la noche.

Tras esta sorpresiva derrota, el cuadro rojiblanco fue objeto de burlas en redes sociales, donde los internautas compartieron sus mejores memes sobre lo sucedido.

Mejores MEMES de la derrota de Chivas frente Querétaro

EL QUERETARO LE GANÓ A LAS CHIVAS. EL QUERETARO. pic.twitter.com/ptWTIWX9a8 — 𝐬𝐚𝐮𝐥. 🇫🇷 (@7ctcsCA_) October 23, 2025

Las pinches Chivas fallaron hasta lo infallable y no pudieron ganarle AL QUERÉTARO, váyanse alv

pic.twitter.com/rQalYuHp5i — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 ☀️ (@Diegoobrizuela) October 23, 2025

nomás necesitábamos ganar para entrar a liguilla directa jajajaaj váyanse a la verga pendejos pic.twitter.com/ajpns4pfVp — Chivas Shitposting (@ChivasShitpost) October 23, 2025

yo cuando tengo que salvar la única puta materia que falta: pic.twitter.com/9843b3jgBH — Chivas Shitposting (@ChivasShitpost) October 23, 2025