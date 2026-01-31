Las Chivas siguen intratables en el Clausura 2026 y llegaron a su cuarto triunfo consecutivo, gracias a su victoria (2-3) sobre el Atlético San Luis.

El Rebaño se metió al estadio Alfonso Lastras Ramírez para disputar la Jornada 4 del futbol mexicano y salió con los tres puntos en sus manos.

Con goles de Richard Ledezma (30'), Daniel Aguirre (45+2') y Armando González (49'), el equipo de Gabriel Milito se impuso a los potosinos en su propia casa, mantuvo el invicto y demostró que está para cosas importantes en este torneo.

Con la victoria, los tapatíos llegaron a 12 puntos y se mantendrán en el primer lugar de la tabla general por, al menos, una semana más.

Las Chivas volvieron a demostrar el gran nivel que tienen como conjunto y que cada vez van mejorando. Es un equipo que no sufre con la contundencia y, defensivamente, luce sólido, a pesar de las dos anotaciones que recibió ante los potosinos.

Además, fue capaz de reaccionar a tiempo, en las dos ocasiones que el Atlético San Luis lo empató en el marcador. Su respuesta fue inmediata y dejó en claro que quería quedarse sí o sí con los tres puntos. Lo consiguió.

Las Chivas de Gabriel Milito han ganado los cuatro duelos que ha disputado en el naciente torneo, suma ocho dianas a favor y tres en contra, por lo que tiene una diferencia de goles de +5.

Hasta el momento, cuenta con la mejor ofensiva del Clausura 2026 y con la tercera mejor defensiva.

Ahora, el Rebaño buscará hacer del Mazatlán FC su próxima víctima en la Jornada 5, sobre todo, para llegar más que fortalecido al Clásico Nacional contra el América.

En la Jornada 6, las Chivas estarán recibiendo a las Águilas en el estadio Akron, por lo que podrían llegar con una racha de cinco triunfos en fila.

Cabe recordar que el equipo rojiblanco podría emular lo que hizo en el Bicentenario 2010, cuando ganó ocho partidos consecutivos, con Javier Hernández como su máximo referente,

El camino para los tapatíos todavía es largo, pero ya se encuentran a la mitad, por lo que esperanzas aumentan por hacer historia.

Luego de la victoria de las Chivas sobre el Atlético San Luis, las imágenes más divertidas no se hicieron esperar en las redes sociales.

Chivas conquista los mejores MEMES tras sumar su cuarto triunfo consecutivo

