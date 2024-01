Checo Pérez y el curioso momento que protagonizó con Frankie Muniz, actor de "Malcolm el de en medio"

El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, protagonizó un momento icónico con Frankie Muniz, quien a principios de los dos mil dio vida al personaje principal de la serie "Malcolm el de en medio".

A través de su cuenta de Instagram, Frankie compartió una historia que grabó durante el encuentro deportivo "Ford Performance Season Lunch". Y es que, en el presente, Muniz se dedica al mundo del automovilismo; pues compite con NASCAR.

"Si no estuvieras compitiendo en la Fórmula 1, ¿hay alguna serie o tipo de auto que mirarías y dirías: hombre, eso es lo que quiero hacer si no estuviera en la F1?", preguntó al mexicano, haciéndole escoger entre Le Mans y NASCAR Cup.

"Creo que hay muy buenas series, Le Mans LMP1 podría ser una de ellas. Nascar... Nunca he estado. Mi hermano sí, en México y Estados Unidos. Nascar creo que es una serie única y me gusta, corrí un periodo corto en Estados Unidos y me gustó el ambiente americano, así que sería lindo correr en Estados Unidos", contestó Pérez.

¿Cuándo regresará la actividad a la Fórmula 1?

Tras el fin de temporada, donde Max Verstappen y "Checo" Pérez se llevaron el 1-2, la Fórmula 1 regresará del 29 de febrero al 2 de marzo con el Gran Premio de Bahrein.