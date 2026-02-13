Este viernes 13 de febrero se cumplió con la tercera sesión de prácticas en la pretemporada de Fórmula 1, la cual dejó con un buen sabor de boca a Sergio Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de Cadillac.

La escudería estadounidense, que debuta este 2026 en la categoría, ha tenido buenos dividendos durante estos días de pruebas, aunque también han enfrentado los retos de ciertas fallas, pero aún así han logrado sumar una gran cantidad de vueltas.

Luego de haber cerrado la primera etapa de tests en el Circuito de Baréin, el piloto tapatío y el finlandés hicieron un breve análisis de lo que fueron estos días para el equipo que arranca desde cero en la Fórmula 1.

"Acabamos de cerrar la primera semana de prácticas en Baréin. Fueron tres días de tests, pudimos poner a correr bastante el coche, sumamos varias vueltas. Claro, tuvimos algunos problemas. Seguimos resolviendo problemas y teniendo gran progreso. Cada día mejoramos como equipo y hacemos el coche más rápido. Gracias a todos por su apoyo", dijo Bottas.

Para Checo, que terminó en el lugar 14, estas últimas horas fueron de gran progreso y se mostró confiado de llegar con buen ritmo y grandes esperanzas al arranque de temporada en Australia.

"Este día fue muy positivo. Logramos completar gran parte de nuestro programa, seguimos encontrando problemas, pero siento que como equipo los hemos resulto y llegamos a los últimos tres días de pruebas con muchas cosas para pulir antes de llegar a Melbourne. Siento que podemos mejorar de aquí al comienzo de temporada. Creo que hemos progresado bastante", señaló el mexicano.

¿Cómo quedó el último día de prácticas?

Kimi Antonelli (1:33.669) y George Russell (1:33.918), compañeros de equipo en Mercedes, fueron los más rápidos del tercer y último día de los test de pretemporada en Baréin antes del inicio del Mundial de Fórmula 1.

Russell fue el mejor de la sesión de la mañana y Antonelli, de la tarde. El británico, que salió a la pista entre los más madrugadores, consiguió su mejor tiempo con menos de veinte vueltas de rodaje. El registro de Antonelli no solamente fue el mejor del día, sino de las tres jornadas de test en Baréin.

La tercera posición fue para el Ferrari de Lewis Hamilton (1:34.209), quien estuvo al volante durante toda la jornada. Estuvo entre los pilotos con más vueltas completadas y mejoró ligeramente el tiempo del jueves de su compañero Charles Leclerc (1:34.273). Solo dio un susto a la escudería italiana al provocar una bandera roja cuando restaban cinco minutos para el final de las pruebas.

A las puertas del 'podio' se quedaron Oscar Piastri (McLaren, 1:34.549) y Max Verstappen (Red Bull, 1:35.341), demostrando que están cerca de los mejores coches de esta pretemporada.

El piloto español Carlos Sainz se encargó de probar el Williams durante la sesión matinal. Completó 68 vueltas y marcó un registro de 1:37.186, que fue superado por su compañero de escudería Alex Albon por la tarde (1:36.793).

El Aston Martin, que todavía necesita hacer pruebas en varios de sus componentes, volvió a dejar dudas. Con Lance Stroll (1:38.165) al volante durante toda la jornada, solamente fue más rápido que el Cadillac, que había provocado una bandera roja por la mañana.

Los test de pretemporada tendrán lugar en Baréin a lo largo de seis jornadas, repartidas en dos tandas de tres días: del 11 al 13 de febrero, ya terminada, y del 18 al 20 del mismo mes.

Esas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.