Checo Pérez presenta su casco con el que regresa a la Fórmula 1

Falta menos de un mes para vivir el regreso de , por lo que Cadillac y el mexicano están afinando detalles para su presentación en la categoría reina, siendo uno de los pasos revelar su casco.

, la escudería estadounidense presentó su monoplaza en un anuncio que salió al aire durante la transmisión del partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Nueva York fue sede de un breve evento del equipo respaldado por General Motors. En la plaza de Times Square, se instaló una caja que al final del Super Bow LX permitió a los aficionados ver de cerca el coche de Checo Pérez para la temporada 2026 de la F1.

Fotos: cortesía Cadillac
Fotos: cortesía Cadillac

Después de aquel histórico momento, el mexicano compartió por medio de sus redes sociales el casco con el que correrá en su regreso a la máxima categoría del automovilismo.

Así es el casco de Checo Pérez

El piloto tapatío presumió en redes el que será su casco para la campaña que está próxima a empezar. Para esta ocasión, el mexicano optó por negro y por el tradicional amarillo lima, que ha acompañado al volante tricolor desde hace años.

En la parte de arriba, se observa la bandera de México y alrededor del mismo caso se pueden apreciar los patrocinadores de Checo como KitKat, Claro, Mercado Libre, Tommy Hilfiger y otros que acompañan al mexicano en este camino.

Este casco seguramente lo usará en la mayoría de las fechas del calendario de la temporada, pero recordemos que, en ocasiones, los pilotos suelen lanzar una edición especial dependiendo la carrera que vayan a correr.

