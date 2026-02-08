Más Información

Los mejores MEMES del nuevo monoplaza de Checo Pérez con Cadillac

Super Bowl LX: Los mejores MEMES de la paliza de Seattle Seahawks sobre New England Patriots

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

¿Quiénes eran los boxeadores que aparecieron en el Show de Bad Bunny en el Super Bowl?

Checo Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026 de F1

Este domingo 8 de febrero hubo dos grandes momentos: el Super Bowl LX y para la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde Sergio Pérez fue el gran atractivo.

son los pilotos de la escudería estadounidense para la siguiente campaña de la categoría reina, pero para el anuncio del primer coche del equipo en la historia, decidieron presentarlo con el número 11, con cl cual corre el mexicano.

La revelación de su coche fue durante el Super Bowl LX que jugaron los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium. Con anuncio para la señal de Estados Unidos, el nuevo equipo de la F1 dio el banderazo inicial a una histórica etapa.

De igual forma, compartieron más imágenes por medio de sus redes sociales, así como en el evento organizado en Nueva York. Cadillac colocó una caja en Times Square, donde revelaron de cerca el monoplaza del tapatío una vez finalizado el juego de campeonato de la NFL.

Así luce el monoplaza de Checo Pérez con Cadillac / Foto: @Cadillac_F1 en X
Así luce el monoplaza de Checo Pérez con Cadillac / Foto: @Cadillac_F1 en X

Los mejores memes de Checo Pérez en presentación de Cadillac

