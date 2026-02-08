Este domingo 8 de febrero hubo dos grandes momentos: el Super Bowl LX y la presentación del monoplaza de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde Sergio Pérez fue el gran atractivo.

Checo y Valtteri Bottas son los pilotos de la escudería estadounidense para la siguiente campaña de la categoría reina, pero para el anuncio del primer coche del equipo en la historia, decidieron presentarlo con el número 11, con cl cual corre el mexicano.

La revelación de su coche fue durante el Super Bowl LX que jugaron los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium. Con anuncio para la señal de Estados Unidos, el nuevo equipo de la F1 dio el banderazo inicial a una histórica etapa.

De igual forma, compartieron más imágenes por medio de sus redes sociales, así como en el evento organizado en Nueva York. Cadillac colocó una caja en Times Square, donde revelaron de cerca el monoplaza del tapatío una vez finalizado el juego de campeonato de la NFL.

Así luce el monoplaza de Checo Pérez con Cadillac / Foto: @Cadillac_F1 en X

Los mejores memes de Checo Pérez en presentación de Cadillac

Ya presenten el nuevo Cadilllac de Checo Pérez maldita sea!! #SuperBowlLX pic.twitter.com/5E1KzmXDig — Usuario Metiche 🍄 (@UsuarioMetiche) February 9, 2026

y cuando cadillac esté presentando su monoplaza y salga bad bunny cantando monaco junto con checo y bottas y de la nada verstappen diga viva méxico cabrones y bese a checo pic.twitter.com/TxoQemqXqK — say vió a skz ⁸¹ ¹¹ (@bokkunlix) February 9, 2026

ya ni se molesten en presentar las que faltan ya tenemos la mejor livery y es Cadillac https://t.co/YdccBvasiy pic.twitter.com/BfOwZkwdvY — ✨Corgi¹¹✨(Cayde's favorite)🐓 y puro checadillac🗣 (@absolutepain69) February 9, 2026

VAMOS CHECO!!!!! pic.twitter.com/vytUNQ8A6B — SP11 come back king 🥹✌️ (@_goofigoobr_) February 9, 2026

TOMEN TODO MI DINERO, QUIERO 10 pic.twitter.com/vbLlb2fIF9 — Marth🌷 (@martha_fernanda) February 9, 2026