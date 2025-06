Checo Pérez tuvo contacto con cuatro equipos para volver a la Fórmula 1; esto sabemos

Hace unos días Checo Pérez protagonizó una entrevista donde habló sobre su salida de Red Bull y su ausencia en la Fórmula 1; sin embargo, su regreso se mantiene como una incógnita, a pesar de los rumores que lo ubican en Cadillac a partir de 2026.

Este sábado, durante la transmisión de las prácticas libres del Gran Premio de Austria, el periodista especialista en automovilismo Diego Mejía, reveló que el tapatío estuvo en contacto con cuatro escuderías para hacer su gran regreso al circuito.

Sin embargo, solamente dos de esas cuatro opciones serían las más fuertes para volver a ver al mexicano en un asiento dentro de la parrilla de pilotos la próxima temporada.

"Lo que yo sé es que ha habido contacto con cuatro equipos, pero realmente que haya opción, tal vez la mitad de esos cuatro, dos" confesó Mejía. Lo cierto es, que Cadillac ha expresado públicamente el interés por Checo, aunque no hay nada confirmado por el momento.

“Del tema Alpine, Alpine me parece un poco convulsionado en este momento porque no hay un norte claro. Luca de Meo dimitiendo, no se sabe lo que va a pasar con Flavio Briatore porque lo trajo Luca de Meo” concluyó.

