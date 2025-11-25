Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 5, HOY, martes 25 de noviembre

Lamine Yamal no tenía aún dos años cuando Andrés Iniesta logró en 2009 uno de los goles más recordados de la historia del Barcelona y el martes pisará por primera vez el césped de Stamford Bridge, casa del Chelsea convertido en la gran estrella azulgrana.

El duelo en Londres, no obstante, no tendrá la trascendencia del disputado el 6 de mayo de 2009 , que sirvió para que los azulgranas se clasificaran para la final de Roma, gracias al gol de Iniesta en el descuento, preludio de la que iba a ser la tercera Champions League ganada por el club catalán.

Pero el partido de hoy será uno de los más atractivos de la 5ª jornada de la fase regular de la Liga de Campeones, con dos de los equipos más en forma del continente, y puede resultar casi decisivo en las aspiraciones de ingleses y catalanes por acabar en el Top 8 y clasificarse directamente para los octavos de final de la competición europea.

AFP:NICOLAS TUCAT

Los partidos de este martes 25 de noviembre

La primera fase de la Champions League entra en la recta final y todos quieren acercarse al liderato que comanda Bayern Munich, Arsenal e Inter de Milan, los tres con 12 unidades.

Barcelona y Chelsea llegan con siete puntos cada uno y quieren meterse a los puestos importantes para lograr su pase directo a los octavos de final

Ajax vs Benfica/ 11:45/ HBO Max, TNT y TNT Sports

Galatasary vs Union Saint-Gilloise/ 11:45/ Caliente TV y FOX

Bodo/ Glimt vs Juventus/ 14:00/ HBO Max

Napoli vs Qarabag/ 14:00/ HBO Max

Olympique de Marsella vs Newcastle/ 14:00/ HBO Max y Space

Borussia Dortmund vs Villarreal/ 14:00/ Caliente TV

Chelsea vs Barcelona/ 14:00/ HBO Max, TNT y TNT Sports

Manchester City vs Bayer Leverkusen/ 14:00/ Caliente TV

Slavia Praga vs Athletic de Bilbao/ 14:00/ Caliente TV y FOX

Con información de AFP