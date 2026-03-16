Champions League: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la vuelta de los octavos de final?

La actividad de la Champions League 2025-26 continúa con la vuelta de los octavos de final.
Este martes 17 y miércoles 18 de marzo, se llevarán a cabo el segundo episodio de las llaves que definirán a los ocho equipos que seguirán en la lucha por la Orejona.
El camino a Budapest, donde se jugará la final de esta temporada, es cada vez más corto, por lo que cada partido cobra mayor relevancia.
La semana pasada se disputó el primer capítulo de la primera ronda de eliminación directa, tras haberse jugado los Play-Offs, y dejó algunos resultados sumamente interesantes.
Empates y victorias por goleadas se vivieron en los partidos de ida de los octavos de final; aunque, todavía restan 90 minutos por disputarse.
Newcastle y Barcelona empataron (1-1) en el primer juego; de igual formam, Arsenal y Bayer Leverkusen. Por tal motivo, nada está definido para ninguno de los cuatro clubes.
El Bayern de Múnich aplastó (1-6) a la Atalanta; así como el Atlético de Madrid (5-2) al Tottenham y el Paris Saint Germain (5-2) al Chelsea.
Mientras que el Real Madrid obtuvo una importante ventaja (3-0) contra el Manchester City; al igual que el Bodo/Glimt sobre el Sporting de Lisboa.
El partido que menos goles tuvo y que, al igual que los dos primeros, todavía está abierto fue el del triunfo (1-0) del Galatasaray sobre el Liverpool.
Por tal motivo, aún hay mucho que disputarse en la vuelta de los octavos de final, que se jugarán este martes 17 y miércoles 18 de marzo.
Cuatros compromisos serán mañana y los otros cuatro pasado mañana; cabe resaltar que los ocho serán transmitidos.
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la vuelta de los octavos de final de la Champions League?
- Sporting de Lisboa vs Bodo/Glimt
- Marcador global (0-3)
- Fecha: Martes 17 de marzo
- Hora: 11:45
- Estadio: José Alvalade
- Transmisión: TNT/HBO Max
- Chelsea vs Paris Saint-Germain
- Marcador global (2-5)
- Fecha: Martes 17 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: Stamford Bridge
- Transmisión: HBO Max
- Manchester City vs Real Madrid
- Marcador global (0-3)
- Fecha: Martes 17 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: Etihad
- Transmisión: TNT/HBO Max
- Arsenal vs Bayer Leverkusen
- Marcador global (1-1)
- Fecha: Martes 17 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: Emirates
- Transmisión: FOX/FOX One
- Barcelona vs Newcastle United
- Marcador global (1-1)
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Hora: 11:45
- Estadio: Spotify Camp Nou
- Transmisión: FOX+/FOX One
- Tottenham vs Atlético de Madrid
- Marcador global (2-5)
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: Tottenham Hotspur
- Transmisión: FOX/FOX One
- Liverpool vs Galatasaray
- Marcador global (0-1)
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: Anfield
- Transmisión: FOX+/FOX One
- Bayern de Múnich vs Atalanta
- Marcador global (6-1)
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Hora: 14:00
- Estadio: Allianz Arena
- Transmisión: TNT/HBO Max
