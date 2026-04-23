Carlos Salcido presentará documental sobre su vida y carrera en el futbol

Carlos Salcido es, sin duda, uno de los futbolistas mexicanos más exitosos de la historia. Con calidad, liderazgo y entrega, se ganó un lugar en la Selección Mexicana y dejó huella en el futbol europeo, donde conquistó títulos y prestigio.

A esos logros se suma la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, credenciales que ahora sirven de antesala para una noticia especial: la llegada de su historia a la pantalla grande.

Tras un largo proceso de preparación, el exjugador de Chivas presentará el documental “Destino de Guerrero. La historia de Carlos Salcido”, una producción dirigida por Gonzalo Lamela que recorre su vida desde los primeros pasos en el futbol hasta el respaldo familiar que lo impulsó a convertirse en referente del balompié nacional.

Lee también El debut de Gilberto Mora como estrella de comerciales junto a Vinicius Junior

La pieza, que también rinde homenaje al ídolo del PSV Eindhoven, será estrenada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) este jueves, ofreciendo a la afición una mirada íntima y emotiva al legado de Salcido dentro y fuera de la cancha.

Lee también El adiós de Ricardo Salinas Pliego al Mazatlán FC: "Ojalá algún día vuelva"

Carlos Salcido jugó en tres Copas del Mundo

Su participación en tres Copas Mundiales (2006, 2010 y 2014) lo colocó como un referente de la defensa mexicana, destacando por su versatilidad al poder desempeñarse como lateral, central o mediocampista.

Más allá de los resultados, su presencia en los mundiales simbolizó la constancia y el esfuerzo de un jugador que pasó de debutar en Chivas a competir en ligas de alto nivel como la Eredivisie y la Premier League.