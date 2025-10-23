Carlos Sainz Jr. y Alex Albon agradecen su relación con Puma

Los pilotos de Fórmula 1 suelen ser ejemplos y modelos a seguir para sus fanáticos por diversos motivos más allá de sus habilidades en la pista.

Prueba de ello fue el monumental recibimiento a los pilotos Carlos Sainz Jr. y Alex Albon, de Williams Racing, en un evento organizado por Puma, sus patrocinadores que se convirtieron en aliados para la vida cotidiana.

“Puma y Williams nos ayudan mucho, mucha gente no ve el gran trabajo que hacen con nuestra indumentaria, producen cosas de gran calidad. Es una de las marcas con mayor entendimiento para hacer indumentaria atlética para sus pilotos”, confesó Albon en el evento organizado por la marca alemana en Ciudad de México.

El español, destacó que “Puma siempre está innovando para ver cómo hacer trajes y botas más suaves, cosas a prueba de fuego siempre bajo el reglamento, pero creo que la llave es que siempre nos retamos para ser mejores y más innovadores”.

El último ganador del Gran Premio de México redobló su comentario y agregó que “amo a Puma, es una marca que me permite usar ropa muy cómoda y deportiva, es una marca que disfruto usar en el gimnasio, siempre uso los mismos zapatos, así que en general, incluso si no estuviera relacionado con Puma, de todas formas compraría y usaría su ropa”.

Su compañero, el volante filipino, reconoció que “lo usamos mucho para entrenamientos personales, para viajar, la ropa de Puma es muy cómoda y ergonómica así que la mayoría de mi maleta es con cosas de la marca”.

