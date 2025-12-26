Carlos Hermosillo cuestiona grandeza de Pumas: "Hace 15 años no es campeón"

La actualidad de Pumas los ha hecho perder el estatus de "grande", tal y como lo ve Carlos Hermosillo, histórico jugador de Cruz Azul, quien crítico a uno de sus compañeros por colocar a los universitarios como un club de magna importancia.

Dentro de los llamados "cuatro grandes" de la Liga MX, los auriazules son los que menos títulos tienen: América 16, Chivas 12, Cruz Azul 9 y Pumas 7 e incluso hay otros clubes que los superan como: León y Tigres con 8 y Toluca con 12.

¿Cuál fue la crítica de Carlos Hermosillo hacia Pumas?

En la última emisión de "La Última Palabra" de Fox Sports, el exseleccionado mexicano dio su punto de vista sobre la actualidad de los auriazules y la razón por la que no los considera grandes.

Lee también: Futbolista bicampeón con Toluca es captado jugando en el llano

"He escuchado tantas tonterías, de ti (de Alex Blanco), '¿equipo grande?', '¿gigante?', sí es grande y gigante, sus instalaciones, CU. El equipo hace 15 años que no es campeón, hace 15 años que se acostumbró a hacer algo normalito; fue un equipo grande, generó muchos jugadores importantes para el futbol, le dio muchos jugadores a la Selección Nacional, pero no puede vivir de eso".

'SÍ ES UN EQUIPO GIGANTE, PERO POR SUS INSTALACIONES' 😠



Para @CHermosillo27 Pumas no puede considerarse un grande, por los 15 años sin título, luego raspa a @GusMenTV cuando todavía ni hablaba 🤯



"Vienes de Grinch, normal en Navidad": @alexblanco23 😏#LUP pic.twitter.com/EJVqDpNQ8V — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 26, 2025

Así como tundió al equipo del Pedregal, también dio la clave para que vuelvan a elevar su estatus y puedan estar compitiendo por títulos.

"Para que sean grandes hoy, hay que invertirle y lo que menos tiene Pumas es dinero... lo que yo he visto, lo que sé, es que no tienen". La temporada que pasó fue un desastre, un desastre total de una gran institución, yo diría normalita".