Carlos Alcaraz se corona en el Abierto de Australia; vence a Novak Djokovic

Carlos Alcaraz consolida su condición de número uno del mundo tras ganar en la final del Abierto de Australia al serbio Novak Djokovic y pone tierra de por medio respecto al italiano Jannik Sinner, segundo en la clasificación.

Con el triunfo, Alcaraz, que nunca había pasado de los cuartos de final en Melbourne, suma 13.650 puntos en el ranking ATP y supera en 3.350 puntos a Sinner, que defendía el título conseguido el año pasado.

Alcaraz tiene asegurado mantener el primer lugar en los próximos meses, aunque todo lo que sume Sinner en los eventos que dispute será añadido a su puntuación porque en el 2025 no jugó hasta el Masters 1000 de Roma por la sanción de tres meses por dopaje.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia - Foto: AFP

Con 19 años y 130 días, Alcaraz se convirtió en el número 1 mundial más joven de la historia tras ganar el título en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Regresó al número 1 del ranking por primera vez en casi dos años tras ganar el título en el US Open el año pasado y se ha mantenido en la cima durante todas las semanas menos una desde entonces. Comenzó su quincuagésima sexta semana como número uno.

Djokovic, que había iniciado el torneo en el cuarto lugar del ránking, subirá al tercer lugar en detrimento del alemán Alexander Zverev, finalista el pasado curso.

Alcaraz se convirtió en leyenda tras derrotar al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 para conquistar el Abierto de Australia y completar el Grand Slam, el más joven de la historia en conseguirlo.

Carlos Alcaraz se tatuará un canguro, tras ganar el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz anunció tras su victoria en el Abierto de Australia que se hará un nuevo tatuaje conmemorativo, un canguro, como símbolo del título y tras completar los cuatro Grand Slam.

El murciano explicó en una rueda de prensa que el diseño estará relacionado con el torneo, que será un canguro, y que probablemente se lo realizará en las próximas semanas, en una de las piernas junto a los tatuajes que tiene de Roland Garros o Wimbledon.

"Va a ser un canguro seguro. Todavía no sé si a la derecha o a la izquierda, pero lo haré pronto", señaló el tenista, que ya acostumbra a marcar con tinta algunos de los hitos más importantes de su trayectoria.

