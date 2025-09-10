Alfredo Olivares agradece ser encordador profesional; cuenta con 15 años de historias en el tenis

Guadalajara.— “Sin la raqueta, no se juega tenis”. Es una de las frases más populares que existen en el deporte blanco, por lo esencial que es ese instrumento.

Las personas encargadas de proporcionarles raquetas a los jugadores se llaman encordadores, quienes tienen un trabajo fundamental.

Con 15 años de experiencia como encordador profesional, Alfredo Olivares ha vivido un sinfín de experiencias dentro del mundo del tenis, las cuales compartió en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, durante el Guadalajara Open 2025.

“Es un oficio muy bonito, porque tienes el acercamiento con los jugadores y puedes compartir con ellos. Dentro del medio, los vemos como más humanos, aunque son unos ídolos y unas amazonas de la cancha... Unos verdaderos atletas. Es muy bonito poder compartir [momentos] con ellos”, declaró, con una enorme sonrisa.

Como encordador, ha podido ser parte de grandes eventos del deporte blanco, como el Abierto Mexicano de Acapulco, el Guadalajara Open, el torneo de Los Cabos e incluso uno del Grand Slam, ya que participó en el Australian Open.

Sus inicios como encordador no fueron sencillos y pensó en abandonar el oficio, pero regresó y su apuesta ha valido la pena. Es consciente de la importancia de su trabajo, porque el “tenis ha evolucionado, gracias a la raqueta”.

“La primera vez que me invitaron, no estaba preparado y salí corriendo; me tuve que esperar unos cinco años para asimilar cómo era el encardado”, dijo.