Alfredo Olivares comparte recuerdos con Rafael Nadal y Alexander Zverev; el encordador suma grandes experiencias 

Guadalajara.— Alfredo Olivares suma 15 años de experiencia como encordador profesional de tenis y, en ese lapso, ha logrado tener contacto cercano con figuras del deporte blanco como Alexander Zverev, Maria Sakkari, Camila Osorio y Rafael Nadal.

En plática con EL UNIVERSAL Deportes, el encordador compartió algunos de los momentos que ha vivido con cada uno de ellos.

“Rafa siempre fue muy atento con nosotros los encordadores. Lo bromeábamos con alguna cosa... Era un excelente cliente. [Al principio] iba una sola vez, [pero] ya las últimas ocasiones que llegó a ir a Acapulco, él mismo pasaba por sus raquetas. Se sentía más en confianza con nosotros y había un buen acercamiento”, mencionó.

Sobre su experiencia con Sascha Zverev, actual raqueta número tres del mundo, Olivares vivió un emotivo momento en el Australian Open.

“Cuando fui a Australia, me encontré a Zverev. Primero, en el aeropuerto; después, en el elevador, y le grité ¡’Acapulco’!... Salió del elevador y me saludó. Fue padre saber que nos ubica”, compartió.