Caramelo apoya a Bolivia en Monterrey; confiesa que todavía no tiene boletos para el Mundial 2026

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Uno de los personajes más reconocidos por la afición mexicana en todos los eventos importantes de futbol es ‘’, el seguidor del Tricolor que siempre luce su sombrero, un traje y una bandera mexicana.

Algunos lo señalan como “amuleto de la mala suerte”, otros se divierten con su presencia en los estadios de futbol.

En Monterrey, entre cientos de aficionados bolivianos que cantaban y saltaban en apoyo a su Selección que jugará el repechaje contra Surinam en el Gigante de Acero, apareció ‘Caramelo’ y confesó su apoyo por los del Altiplano.

“Le damos la bienvenida a Bolivia, y bienvenidos a todos los países al territorio mexicano, la hinchada mexicana los recibe con brazos abiertos. No me imaginé este ambiente de los bolivianos”, confesó a EL UNIVERSAL Deportes.

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Al ser cuestionado sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo, ‘Caramelo’ confesó que “aún sigo igual (sin boletos), no te voy a decir porque si tú ahorita me vendes un boleto igual y te lo compro”.

Sin embargo, mencionó que “‘Caramelo no se va a quedar fuera. De alguna manera veremos la forma de romper el cochinito y comprar boletos, ‘Caramelo’ no puede faltar”.

Con más de 450 partidos al lado del Tricolor, ‘Caramelo ha estado junto a la Selección Mexicana desde el Mundial de México 1986 hasta Qatar 2022.

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