Campeonas de la Pro Padel League se van de Guadalajara con el cariño de la afición; “Es un placer venir a México”

La primera edición siempre será recordada con un sentimiento más especial. Sobre todo, por las afortunadas ganadoras.

En el primer torneo realizado en nuestro país de la Pro Padel League (PPL), San Diego Stingrays conquistó el trofeo de la rama femenil al barrer en dos sets (6-3 y 6-4) a Houston Volts.

La pareja campeona, integrada por la española Lucía Sainz y la argentina Claudia Jensen, estuvo a la altura de las expectativas y se quedó con el triunfo en la final, gracias a una sólida actuación sobre la pista de El Domo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (CODE).

Con su victoria, se convirtieron en las primeras monarcas de la PPL en México, por lo que tienen la ambición de regresar el próximo año para defender su corona.

Luego de levantar el título en la Perla Tapatía, las dos padelistas reconocieron que estuvieron más que contentas por el apoyo que recibieron del público mexicano.

“[Me quedo] con la gente porque no esperaba que esto estuviera así, con tanto fanatismo. [Nos sentimos] muy orgullosas por el corazón que le meten al pádel”, declaró Claudia Jensen en zona mixta.

La actual número 14 del Ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP) no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un emotivo mensaje a la afición tricolor.

“Que sigan así [porque] a nosotras las jugadoras nos encanta venir a México, siempre es muy divertido. [Decirles] que sigan con esa hambre de ver pádel”, señaló la argentina.

Por su parte, la experimentada Lucía Sainz mencionó que quedó sorprendida por la cantidad de pequeños aficionados que se dieron cita en el recinto de la capital jalisciense.

“Es muy bueno que haya muchos niños, la verdad da gusto. [Decirles] que entrenen y que sean el futuro del pádel. “Siempre es un placer venir a México”, manifestó la española.

De igual forma, externó que visitar otros países en el sur del continente sería interesante para la Pro Padel League, que esta temporada salió de Estados Unidos para visitar España (San Sebastián) y México (Guadalajara).

“Sudamérica es un buen sitio para venir porque se nota el calor del público, son muy cariñosos y siempre dan una buena bienvenida”, finalizó Lucía Sainz tras conquistar el título de la PPL en nuestro país.

Sobre la posibilidad de regresar el próximo año a territorio mexicano para defender su corona de campeones, Claudia Jensen aseguró que está dispuesta a volver.

“Esperemos que sí, la verdad es que nos tratan muy bien y estamos muy felices de estar acá”, añadió la jugadora de San Diego Stingrays.