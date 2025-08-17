San Diego Stingrays vence a Houston Volts en la final femenil de la Pro Padel League; se proclaman campeonas en Guadalajara

Llegaron a nuestro país con altas posibilidades de pelear por el título y cumplieron con las expectativas. Claudia Jensen (14) y Lucia Sainz (17), dos de las mejores posicionadas en el Ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP) que compitieron en Guadalajara, hicieron valer su experiencia y jerarquía y conquistaron el trofeo del tercer torneo de la temporada 2025 de la Pro Padel League (PPL).

Espectacular victoria de San Diego Stingrays sobre Houston Volts en la final de la rama femenil de la PPL en Guadalajara. Una barrida que incluyó una remontada de locura.

En dos sets (6-3 y 6-4), la dupla de la padelista argentina y la española demostró por qué representan a uno de los equipos mejor ubicados en la actual clasificación.

Aunque, sufrieron un poco antes de alcanzar la gloria en México. Las españolas Marta Barrera y Marta Caparrós ofrecieron su máximo esfuerzo, con la esperanza de disputar un tercer set en territorio tapatío. No lo consiguieron.

La pareja española del conjunto houstoniano dejó toda su energía en cada palazo, en cada revés y en cada choque contra las paredes de vidrio templado. Pagaron cara su derrota y salieron con la frente en alto de El Domo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco.

Durante la segunda manga, las emociones en el inmueble del recinto se desataron porque parecía que Houston Volts conseguiría ganar los seis juegos, pero no fue así. San Diego Stingrays reaccionó, vino de atrás y remontó, a pesar de encontrarse abajo en la pizarra.

El último palazo de Claudia Jensen que definió la final fue completamente liberador. Su rostro reflejó esa satisfacción de saber que, en unos minutos, estaría levantando el trofeo.

Desde que la pelota voló, Lucia Sainz supo que causaría daño en la zona contrario. Alzó los brazos en señal de victoria y espero a su compañera para cargarla por lo más alto.

La dos padelistas demostraron que convertirse en campeones de un torneo de la Pro Padel League es una sensación única.

