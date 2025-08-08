Camila Argumedo va por dos oros a los Panamericanos Junior; la nadadora artística competirá en Asunción con cinco rutinas

Inspirada en su hermana y motivada por su familia, la nadadora artística Camila Argumedo continúa su camino para lograr integrar la Selección Mexicana mayor, pero antes participará en los Juegos Panamericanos Junior, este mes.

“Nos tocan este año los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción. Ya estamos clasificadas. Voy a hacer cinco rutinas, que son dos en duetos y tres en equipos. Le apunto a estar sacando dos oros, porque en la rutina por equipos se juntan las tres y sólo dan una medalla; igual en dueto”, explicó.

Argumedo es triple medallista mundial y capitana de la Selección Junior, lo que llegó gracias a su trabajo y esfuerzo.

En 10 años, se ve siendo parte de la Selección Mayor, pero no sólo eso, aspira a que —para entonces— ya tenga por lo menos dos participaciones en Juegos Olímpicos.

“El próximo año habrá un selectivo, en diciembre. Ahí es para poderme clasificar y ser de la Selección de primera fuerza. Después, se decide quiénes van a Los Ángeles y quiénes se quedan”, relató la campeona mundial juvenil.

Hace tres años, Camila no se imaginaba (ni se había visualizado) siendo campeona del mundo, ni asistiendo a tres ediciones de Juegos Panamericanos, pero ha logrado consagrarse en un deporte que va creciendo en México.

Si bien, las y los atletas pierden más veces de las que ganan, las derrotas son las que fortalecen.

“El aprendizaje más grande fue en la rutina acrobática de un evento internacional, porque nos pudimos haber llevado la medalla de oro, pero por un error fue que la perdimos y todas aprendimos de ese gran yerro, para que no se repita. Sin embargo, estamos muy satisfechas de haber logrado ser subcampeonas del mundo... Jamás había pasado eso en una categoría junior, y nos sentimos muy orgullosas de ser las primeras en lograrlo”, sentenció la deportista.