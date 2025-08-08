Experiencia enriquecedora en los Children’s Games; el representativo mexicano termina con tres preseas ganadas

Tallin, Estonia.— Los International Children’s Games llegaron a su fin, con una buena actuación del equipo de acuática nelsonvargas, conformado por nadadores de Toluca, Aguascalientes, Puebla y Querétaro. Al evento también asistió un representativo de León, que fue sede de la edición anterior.

El saldo fue positivo: Tres medallas en pruebas de natación varonil. José Lever González obtuvo plata en los 200 metros pecho y bronce en los 100, mientras que Alejandro Hernández González se colgó el bronce en los 200 metros mariposa. La competencia fue exigente, con potencias europeas y delegaciones fuertes, como la de Taipei.

Más allá de los resultados, la experiencia fue profundamente enriquecedora. La convivencia entre nadadores de todo el mundo dejó momentos memorables, como el tradicional intercambio de pines durante la ceremonia de clausura, símbolo de amistad y fraternidad internacional. La organización destacó por su eficiencia, con hoteles cercanos a la alberca olímpica.

Al convivir con niños de más de 30 países, los nadadores mexicanos no sólo compitieron, sino que aprendieron sobre otras culturas, idiomas y formas de ver el mundo. Este tipo de eventos les abre el panorama desde muy jóvenes.

Para muchos, fue la primera vez fuera del país, y vivir esta experiencia a los 15 años o menos marca una diferencia en el desarrollo. Desde compartir en la alberca hasta participar en ceremonias multiculturales... Todo suma en su crecimiento personal y deportivo.

Los jóvenes atletas continuarán su aventura con visitas a Helsinki, Estambul y un recorrido en barco. Un reconocimiento especial a los padres de familia, cuyo esfuerzo y compromiso hicieron posible esta experiencia única. Se espera que los nadadores regresen motivados para la siguiente temporada.

Es un evento que ayuda mucho. Nelson Vargas