Osmar Olvera, con máxima motivación rumbo a Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La delegación mexicana de clavados vivió una jornada histórica en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, con la conquista del oro de Osmar Olvera en la prueba individual de trampolín de tres metros, logro que confirma el gran momento de la disciplina en el inicio de un ciclo olímpico prometedor rumbo a Los Ángeles 2028.

Olvera, visiblemente emocionado, no olvida a una de las piezas más importantes en su carrera: “Estoy muy agradecido con Ma Jin; sin duda, si no fuera por ella, no tendría este nivel”.

Sobre el estado anímico del equipo mexicano de clavados, en el camino a los próximos Juegos Olímpicos y con los cambios estructurales en los deportes acuáticos de nuestro país, Osmar fue claro y aseguró que “estamos muy contentos y motivados. Los que siguen compitiendo están más motivados que nunca. Este nuevo ciclo apenas comienza y está empezando de una gran manera”.

El oro conseguido se suma al destacado desempeño de las jóvenes Mia y Lia Cuevas, quienes ganaron bronce en sincronizados, con apenas 14 años de edad. “Es increíble lo que lograron. Habla del talento que tienen y del trabajo que han venido haciendo. Espero que sigan así y lleguen fuertes a Los Ángeles”, celebró.

Además de la presea dorada, Olvera se colgó tres medallas de plata: En equipo mixto, en la prueba individual de un metro y en sincronizados, junto a Juan Celaya. Su desempeño lo convierte en uno de los grandes protagonistas de la justa mundialista.

“La competencia fue muy pareja. Estuve peleando por esa medalla de oro. Hubo clavados que —creo— puedo hacer mejor, sin lugar a duda, pero al final se logró el objetivo”, comentó Olvera.