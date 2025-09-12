Caliente Mx. forma parte del Clásico Nacional entre América y Chivas de la Liga MX y la Liga MX Femenil

Durante este fin de semana, el Clásico Nacional será el protagonista principal de la actividad futbolística.

Tanto en la rama varonil como en la femenil, el partido más apasionante y de mayor rivalidad se robará los reflectores para vivir una nueva edición.

América y Chivas se verán las caras una vez más y lucharán sobre la cancha para mantener el orgullo de sus aficionados en lo más alto.

El estadio Ciudad de los Deportes será el escenario donde los dos partidos del Clásico Nacional se estarán llevando a cabo.

Lee También ¿Quién para titular ante América?; “Hormigol” o “Chicharito”

Primero, las Águilas y el Rebaño se enfrentarán el sábado 13 de septiembre en el inmueble capitalino, en duelo correspondiente a las Jornada 8 del Apertura 2025.

Partido de distintas realidades para los dos equipos, ya que el azulcrema se encuentra en el segundo lugar de la tabla general, con 17 puntos de 21 posibles.

Lee También Chivas organiza firma de autógrafos previo al Clásico Nacional; jugadores rojiblancos acuden al Guadalajara Open

Por su parte, el rojiblanco ocupa la decimosexta posición tras haber sumado únicamente cuatro unidades, es decir, está 13 por debajo de su acérrimo rival.

Para el domingo 14 de septiembre, América Femenil y Chivas Femenil medirán fuerzas también en el estadio de la colonia Noche Buena.

En duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, las Águilas y el Rebaño pelearán por los tres puntos.

Al igual que el varonil, el equipo femenil se encuentra en el segundo puesto de la clasificación, es decir, en la lucha por el superliderato, gracias a los 25 puntos que ha sumado de los 30 que se han jugado.

Mientras que la escuadra rojiblanca se ubica en la octavo posición, con 17 unidades y tratará de mantenerse dentro de la zona de Liguilla.

Cabe resaltar que, en los dos Clásicos Nacionales que se jugarán este fin de semana, Caliente.mx estará presente en el frente de las playeras, tanto la azulcrema como la rojiblanca, con la finalidad de recordar que la intensa rivalidad que protagonizan ambos equipos se vive y se disfruta a través de la plataforma de Caliente.mx, donde el aficionado puede vivir una experiencia completamente diferente.