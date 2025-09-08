La séptima edición del Guadalajara Open ya comenzó, de manera oficial, este lunes 8 de septiembre.

Durante esta semana, el Centro Panamericano de Tenis será testigo de cómo las mejores tenistas del mundo se baten sobre la superficie dura, en la búsqueda de conquistar el trofeo del Árbol de la Vida.

Elise Mertens (22), Jelena Ostapenko (24), Veronika Kudermetova (26), Leylah Fernandez (28), Magdalena Frech (30) y Maria Sakkara (55) son las jugadoras que se encuentran ubicadas en lo más alto de la lista de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés).

Lee También Guadalajara Open 2025 sufre importantes bajas; el cuadro principal se queda sin tres figuras

Cabe resaltar que, además del título, la que resulte campeona en la Perla Tapatía se llevará un premio de un millón de dólares.

Caliente.mx formará parte del Abierto de Guadalajara, con el objetivo de impulsarlo y de reforzar su papel como aliado del deporte blanco en nuestro país.

La casa de apuestas más grande de México instalará un hospitality exclusivo para clientes y aficionados que contará con experiencias inmersivas en alimentos y bebidas.

Lee También Guadalajara Open 2025: Esto es lo que podrías gastar en alimentos; conoce las opciones y los precios

De igual forma, los asistentes tendrán la posibilidad de seguir otros deportes en vivo, gracias a las pantallas instaladas.

La marca mexicana de entretenimiento deportivo contará con presencia en todas las canchas, es decir, habrá publicidad visible en cada partido del Guadalajara Open.

Para el beneficio de los aficionados del tenis, cada uno de los duelos del cuadro principal podrán ser vistos en tiempo real, a través de la app y web de Caliente.mx.

La Chief Commercial Officer de la empresa, Fernanda Sainz, reconoció que formar parte de este certamen es gratificante-

“El WTA 500 de Guadalajara es más que un torneo: es una fiesta deportiva que pone a México en la mira del tenis mundial. Para nosotros, ser parte de esta experiencia significa acercar a los aficionados no solo a las jugadas que hacen historia, sino también a nuevas formas de vivir el deporte, con tecnología, emoción y la cercanía que solo Caliente.mx puede ofrecer”, declaró.