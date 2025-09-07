Guadalajara Open 2025: ¿Cuáles son los duelos confirmados del Main Draw?; conoce cómo se jugará la primera ronda

El mejor tenis del mundo está de regreso en México con el inicio del Guadalajara Open AKRON 2025, presentado por Santander.

Las mejoras jugadoras de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) se darán cita en nuestro país del lunes 8 al domingo 14 de septiembre, con el objetivo de conquistar el título de la séptima edición del torneo.

El certamen WTA 500 contará con la presencia de jugadoras que ocupan un lugar importante en el Ranking Mundial Femenino.

Lee también Guadalajara Open 2025: Esto es lo que podrías gastar en alimentos; conoce las opciones y los precios

Elise Mertens (22), Jelena Ostapenko (24), Veronika Kudermetova (26), Leylah Fernandez (28), Magdalena Frech (30) y Maria Sakkari (55) son las tenistas mejor ubicadas en la lista que estarán luchando por la gloria en nuestro país.

Durante este fin de semana, se realizó la fase de clasificación para determinar a las últimas raquetas que formarían parte del cuadro principal del Abierto de Guadalajara.

Por tal motivo, este lunes 8 de septiembre comenzará, de manera oficial, el torneo WTA 500 en el Centro Panamericano de Tenis.

El Main Draw quedó conformado y las tenistas ya saben a quién se estarán enfrentando en los duelos de la primera ronda sobre la superficie dura del inmueble tapatío.

Cabe resaltar que Elise Mertens, Jelena Ostapenko, Veronika Kudermetova y Magdalena Frech tuvieron un bye y clasificaron directamente a los octavos de final.

Lee también Guadalajara Open 2025 sufre importantes bajas; el cuadro principal se queda sin tres figuras

Por tal motivo, los primeros enfrentamientos quedaron de la siguiente manera y comenzarán a partir de mañana:

Maria Sakkari vs Elsa Jacquemot

Martina Trevisan vs Rebecca Marino

Zeynep Sonmez vs Tatjana Maria

Polina Kudermetova vs Marina Stakusic

Storm Hunter vs Katerina Siniakova

Emiliana Arango vs Magda Linette

Alycia Parks vs Darja Vidmanova

Nikola Bartunkova vs Nicole Fossa Huergo

Sloane Stephens vs Lucrezia Stefanini

Camila Osorio vs Kamilla Rakhimova

Katarzyna Kawa vs Iva Jovic

Victoria Jiménez Kasintseva vs Elena Pridankina

De esta manera, oficialmente, arrancará una nueva edición del Guadalajara Open AKRON, donde la belga Elise Mertens partirá como la candidata número uno a conquistar el trofeo en Jalisco, gracias a que es la mejor ubicada del Ranking de la WTA.

Aunque, la actual monarca del torneo tapatío, la polaca Magdalena Frech, tendrá la última palabra porque defenderá su corona hasta el final para mantenerse como la reina en el Abierto de Guadalajara.

Lee también Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿A qué hora empieza la pelea estelar?