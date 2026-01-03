Buccaneers vencen a Panthers y dependen de Falcons para la NFC Sur

Más Información

Los Tampa Bay Buccaneers derrotaron 16-14 a los Carolina Panthers en la semana 18, última de la temporada de la NFL, triunfo con el que mantuvieron sus esperanzas de terminar como campeones de la división Sur de la Conferencia Nacional (NFC) y clasificarse a los playoffs.

Además de este resultado, los Bucs requieren que este domingo los New Orleans Saints pierdan con los Atlanta Falcons. Si eso sucede, los Panthers quedarán eliminados de la postemporada.

Si los Falcons se impongan a los Saints, Carolina será el campeón del Sur y entrará a los playoffs. Tampa Bay tomó ventaja 13-7 gracias a una recepción de Cade Otton en las diagonales y a un par de goles de campo de Chase McLaughlin.

La ofensiva de Carolina sufrió para encontrar el camino a la zona pintada gracias a la constante presión de la defensiva rival; encontró puntos con un envío de Bryce Young para Tommy Tremble.

Los Panthers mantuvieron sus problemas en ataque en el tercer cuarto. En el periodo final, los Bucs se alejaron 16-7 vía otra patada de tres puntos de McLaughlin. Carolina parecía encontrar la consistencia en su primera serie del cuarto en el que se ubicaron en zona roja, pero en una jugada de atracción Rico Dowdle soltó el balón, lo recuperó el experimentado Lavonte David.

A pesar del golpe, Panthers volvieron a la carga con una nueva serie que terminó en una recepción de touchdown de Jalen Coker para acercarse 16-14, reacción que fue insuficiente.

